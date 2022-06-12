اجتماع بين وزارة الحكم المحلي والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة لبحث آليات التعاون المشترك

عقد مدير مكتب ريادة الأعمال وحاضنات المشاريع الصغرى بوزارة الحكم المحلي “أكرم بشير المخزنجي” رفقة مستشار وزير الحكم المحلي “محمد جمعة أبوحلقة” اليوم الأحد الموافق 12 يونيو 2022 اجتماعاً مع مدير مكتب التشبيك والشراكات الإستراتيجية “عصام الطشاني”ومدير إدارة الحاضنات ومراكز الأعمال “رمضان الفرجاني”.

وقالت وزارة الحكم المحلي أن هذا الإجتماع يأتي في إطار متابعة آليات التعاون مابين وزارة الحكم المحلي والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة لتفعيل مكاتب حاضنات الأعمال داخل البلديات، وذلك بناءََ على قرار وزير الحكم المحلي رقم 150‪0 بشأن إعتماد الهيكل التنظيمي الموحد للبلديات.

حيث تم خلال الاجتماع طرح آلية تفعيل مكاتب الحاضنات ومعايير اختيار الكوادر وتدريبهم والإستفادة من الخبراء الموجودين داخل البرنامج الوطني في تفعيل المكاتب التابعة للبلدية بالدعم الفني والتقني وغيرها.

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