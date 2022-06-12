توسيع دائرة التعاون بين وزارة الحكم المحلي والبرنامج الوطني للمشروعات

اتفقت وزارة الحكم المحلي مع البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة، على توقيع اتفاقية لتوسيع دائرة التعاون بين الجانبين.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم مدير ممثلي مكتب ريادة الأعمال وحاضنات المشاريع الصغرى بوزارة الحكم المحلي، مع مدير إدارة الحاضنات ومراكز الأعمال بوزارة الاقتصاد، الأحد، في إطار متابعة آليات التعاون ما بين الوزارتين، وذلك بناءَ على قرار وزير الحكم المحلي بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي الموحد للبلديات.

وشهد الاجتماع طرح آلية تفعيل مكاتب الحاضنات ومعايير اختيار الكوادر وتدريبهم، والاستفادة من الخبراء الموجودين داخل البرنامج الوطني في تفعيل المكاتب التابعة للبلدية، بالدعم الفني والتقني.

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