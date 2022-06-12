شركة سرت تعيد تشغيل حقــل الاستقــلال وضخ الغاز لمحطات الكهرباء

تمكنــت شركة سـرت لإنتـاج وتصنيـع النفـط والغـاز من إعادة تشغيل حقل الاستقلال وضـخ حوالي 60 مليون قدم مكعب من الغاز غير المصاحب، عبر منظومة نقل الغاز الساحلي إلى محطات توليد الكهرباء بالمنطقة الشرقية.

وأوضحت الشركة في منشور، أن عملية إعادة تشغيل الحقل قد تمت بعد التمكن من شحـن منتج النافثا عبر الناقلة (CLAXTON BAY) صباح الأحد، بكمية تقدر بـ (253،000) طن تقريباً، الأمـر الذي منـح الشركة سعة تخزينية تقدر بحوالي نصـف خزان، مشيرة إلى أن الشركة ستتمكن من تسيير عمليات الغـاز بأريحية إذا ما تم شحن المخزون المتبقي والجاهز للشحن والذي يبلغ حوالي (367،000) طن من منتج النافثا.

وكانت الشركة اضطرت في 31 من مايو الماضـي إلى إيقاف تشغيل حقل الاستقلال، بعد انخفاض السعة التخزينية لمادة المكثفات المصاحبة لإنتاج الغاز الطبيعي، الأمر الذي أثر سلباً على توليد الطاقة في المحطات الكهربائية شرق البلاد.

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