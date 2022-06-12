اقتصاد

شكشك ينشر بياناً توضيحياً بشأن حالة الطفل “بيرم المسلاتي”

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أدرج رئيس ديوان المحاسبة طرابلس “خالد شكشك” بياناً توضيحياً عبر صفحته على فيس بوك حول حالة الطفل “بيرم المسلاتي” قال فيه:”منذُ عام تقريبًا تواصل معي والد بيرم، و طلب المساعدة في الحصول على تأشيرة لدولة ألمانيا، حيث أن ابنه يعاني من فشل كلوي و لايوجد له علاج إلا في بعض الدول الأوروبية”.

“حاولنا قدر الإمكان مساعدته في الحصول على التأشيرة وتم إحالة كامل الأوراق و المستندات للشركة التي تتعامل معها وزارة الصحة ، إلا أنه وبكل أسف تم رفض التأشيرة ، نظرًا لعدم قبول المستشفيات للحالة بحُجة أن هذا النوع من المرض يحتاج إلى فترة طويلة من المتابعة و المراجعة و التي تتطلب إقامة دائمة”.

“منذ شهر تقريباً تواصل معي والده من جديد وأفادني بأن مستشفى #بانبينو_جسو في إيطاليا متخصص في هذا الشأن و أنه أبدى موافقته على قبول الحالة بشرط توفر التغطية المالية، و بالتواصل مع القنصلية في ميلانو أكد السيد القنصل على ذات الكلام، إلا أنه اعتذر على عدم قدرته لإتمام الإجراءات لانعدام وجود وديعة علاج في السفارة و القنصلية”.

“ونظرًا لطبيعة الحالة وضرورة لاستعجال تم التواصل مع السيد مدير عام طب الميدان و طلبنا منه منح سُلفة مالية عاجلة للقنصلية لتغطية تكاليف العلاج، و وافق مشكورًا على ذلك، وتم فعلاً إحالة السُلفة وأيضًا الحصول على موافقة المستشفى ( الموضحة بالصورة المرفقة )، والآن بدأت القنصلية في إجراءات التأشيرة وأعتقد أنها لن تأخد وقت طويل وعليها الإسراع في ذلك”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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