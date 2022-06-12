بالمشاركة مع الوطنية للنفط توتال إنريجي الفرنسية تمنح فرص عمل للشباب

بالتعاون مع الموارد البشرية بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة توتال إنيرجي تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على بيان الشركة الفرنسية حيث تلتزم توتال إنيرجي بتطوير وتمكين الشباب في جميع أنحاء ليبيا وذلك من خلال لعب دور رئيسي في التنمية.

وأضاف البيان يتم مشاركة هذا الهدف بشغف مع المؤسسة الوطنية للنفط ، حيث تهدف المؤسسة الوطنية للنفط وتوتال إنيرجي المساهمة في جهود بناء القدرات للخريجين الشباب الذين يتطلعون للشروع في حياتهم المهنيةوتمكينهم من الحصول على وظائف في قطاع الطاقة.

وبحسب البيان تهدف جامعة TotalEnergies الصيفية إلى تزويد الخريجين الشباب بدورات عملية ومكثفة في قطاع النفط و الغاز وأيضا للشروع في تطوير الطاقة حيث يتم تقديم الدورات من قبل خبراء من TotalEnergies Proffessors Associés كما أن هذه الدورات ستكون منعقدة في الفترة من 12 إلى 16 يونيو عام 2022 .

وقال مدير شركة توتال إنيرجي باسكال برينت من خلال البيان تفخر شركة الفرنسية بأن تكون الشريك المفضل مع المؤسسة الوطنية للنفط بشأن مشاركة الشباب في ليبيا .

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