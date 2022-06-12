وزارة العمل والتأهيل تزور المؤسسات التدريبية بدولة ألمانيا

أنهى فريق مدراء الإدارات ومكاتب التدريب بوزارة العمل والتأهيل زيارته إلى المؤسسات التدريبية بدولة المانيا وزيارة معرض didaca 2022 بمدنية كولونيا الذي شاركة به أكثر من 500 مؤسسة معنية بالتدريب والتكوين المهني على المستوى الدولي.

وقام الفرق بزيادة العديد من الأجنحة المشاركة كما قام بزيارة شركة مختصة في تقديم الاستشارات والتجهيزات والتدريبات التي تطمح الوزارة إلى توظيفها في التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة وتعزيز قدرات الباحثين عن العمل .

كما تم خلال هذه الزيارة التنسيق مع العديد من الشركات والمؤسسات بهدف التشبيك معا لتطوير البنية التحتية للعملية التدريبية في ليبيا .

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