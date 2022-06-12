توصياتٌ عدّة حول الساحة اللّيبية يصدرها فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

أصدر فريق خبراء مجلس الأمن خلال تقريرهم المعني بليبيا عدداً من التوصيّات؛ حيث أوصى مجلس الأمن بالنظر في اشتراط قيام الدول الأعضاء بإخطار اللجنة عند تسليم الإمدادات الدبلوماسية أو المواد الإنسانية أو الوقائية إلى ليبيا باستخدام السفن البحرية أو الطائرات العسكرية.

والطلب إلى الحكومة الليبية تحديث المعلومات المتعلّقة لجهة التنسيق التابعة لها، وتقديم المعلومات ذات الصلة بعمل اللجنة بشأن هيكل قوات الأمن التابعة لها.

كما أوصى التقرير بشطب معلومات الاسم المستعار “الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية” من قيد المؤسسة الليبية للاستثمار في قائمة الجزاءات، والنظر في إدراج الشركة اللييية للاستثمارات الخارجية المعروفة أيضاً بالشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية ككيان منفصل مُدرج في قائمة الجزاءات.

وطالب الفريق الدول الأعضاء أن تأخذ في الاعتبار الوضع الاستثنائي للأموال الخاضعة لتدبير تجميد الأصول بموجب نظام جزاءات الأمم المتحدة في الشاشات الوطنية المتعلقة بأسعار الفائدة السلبية.

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