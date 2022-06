إعادة تشغيل حقل الاستقلال وشحن كميات من الغاز والنافثا بعد توقفه لأكثر من 11 اليوم

أعلنت شركة سـرت لإنتـاج وتصنيـع النفـط والغـاز اليوم الأحد إعادة تشغيل “حقل الاستقلال” وضـخ حوالي 60 مليون قدم مكعب من الغاز غير المصاحب عبر منظومة نقل الغاز الساحلي إلى محطات توليد الكهرباء بالمنطقة الشرقية.

فيما أوضحت الشركة أنه قد أعيـد تشغيل الحقل بعد تمكن الشركة من شحـن منتج النافثا عبر الناقلة (CLAXTON BAY) صباح اليوم بكمية تقدر بـ (253،000) برميل تقريباً ، الأمـر الذي منـح الشركة سعة تخزينية تقدر بحوالي نصـف خزان.

كما سيكـون بمقـدور الشركـة تسيير عمليات الغـاز بأريحية إذا ما تم شحن المخزون المتبقي والجاهز للشحن والذي يبلغ حوالي (367،000) برميل من منتج النافثا.

يـُذكـر أن الشركة اضطرت في الحـادي والثلاثيـن من مايو الماضـي إلى إيقاف تشغيل “حقل الاستقلال” بعد انخفاض السعة التخزينية لمادة المكثفات المصاحبة لإنتاج الغاز الطبيعي.

