شركة سرت تعلن إعادة تشغل حقل الاستقلال

أعلنت شركة سرت لإنتاج النفط والغاز من تمكنها من إعادة تشغيل حقل الاستقلال ، وضخ 60 مليون متر مكعب من الغاز الغير مصاحب ، عبر منظومة نقل الغاز الساحلي إلى محطات توليد الكهرباء بالمنطقة الشرقية .

وقد تمكنت الشركة من إعادة تشغيل الحقل وشحن منتج النافثا عبر الناقلة “CLAXTON BAY” صباح اليوم الأحد بكمية تقدر 253،000 برميل ، الأمر الذي منح الشركة سعة تخزينية تقدر بحوالي نصف الخزان .

كما سيكون بمقدر الشركة تسيير عمليات الغاز بأريحية إذا تم شحن المخزون المتبقي والجاهز لشحن والذي يبلغ حوالي 367،000 برميل من منتج النافثا .

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