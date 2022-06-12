أفريكا أنتليجنس: واشنطن تضع خطة للإشراف على عائدات النفط الليبي

أفاد موقع أفريكا انتلجينس الفرنسي أمس السبت إن الولايات المتحدة تريد تشكيل لجنة إشراف تقوم بتشغيلها شركة تدقيق خاصة لتحويل الدخل من المؤسسة الوطنية للنفط إلى مؤسسات الدولة الليبية وذلك بعد انخفاض إنتاج النفط الذي أثار الخلاف السياسي حول مثل هذه التحويلات .

وأكد الموقع أن السفير الأمريكي ريتشارد نوردلاند قدم يوم 6 يونيو الجاري بتونس لأعضاء فريق العمل الاقتصادي بشأن ليبيا بقيادة مشتركة من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والاتحاد الأوروبي ومصر خطة أولية لإنشاء اللجنة الليبية الخاصة للرقابة .

وأوضح الموقع أن هذا الهيكل سيضمن الاستخدام الشفاف لعائدات النفط والغاز التي حققتها المؤسسة الوطنية النفط للإنفاق العام الأساسي، الرواتب وواردات الغذاء والأدوية وما إلى ذلك .

وقال الموقع إن واشنطن تحاول منذ عدة أشهر نزع الطابع السياسي عن السيطرة على مكاسب النفط الزائدة وذلك بعد الأزمة التي اندلعت في أبريل عندما سيل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله عن 6 مليارات دولار لصالح عبد الحميد الدبيبة، مقابل ضمان الحصول على ما يعادلها بالدينار لصيانة البنى التحتية لقطاع النفط.

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