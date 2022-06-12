“أفريكا أنتليجنس”: واشنطن تسعى لوضع خطة للإشراف على عائدات النفط الليبي

قال موقع “أفريكا انتلجينس” الفرنسي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تشكيل لجنة إشراف تقوم بتشغيلها شركة تدقيق خاصة لتحويل الدخل من المؤسسة الوطنية للنفط إلى مؤسسات الدولة الليبية.

وأضاف الموقع، أن اللجنة ستضمن الاستخدام الشفاف لعائدات النفط والغاز التي تحققها المؤسسة الوطنية النفط للإنفاق العام الأساسي، من الرواتب وواردات الغذاء والأدوية وغيرها، بعد انخفاض إنتاج النفط الذي أثار خلافات سياسية، وصلت إلى إغلاق الموانئ والحقول النفطية في البلاد.

وبحسب الموقع فإن السفير الأمريكي “ريتشارد نوردلاند”، قدم في الـ6 من يونيو الجاري أثناء اجتماع لأعضاء فريق العمل الاقتصادي بشأن ليبيا في تونس، بقيادة مشتركة من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والاتحاد الأوروبي ومصر، خطة أولية لإنشاء اللجنة الليبية الخاصة بالرقابة على الواردات.

وأشار الموقع إلى أن واشنطن تحاول منذ أشهر نزع الطابع السياسي عن السيطرة على مكاسب النفط، بعد الأزمة التي اندلعت في أبريل الماضي، عندما سيل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله 6 مليارات دولار لصالح عبد الحميد الدبيبة، مقابل ضمان الحصول على ما يعادلها بالدينار لصيانة البنى التحتية لقطاع النفط، بحسب الموقع.