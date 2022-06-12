“أبو جناح” يصدر تعليماته بشأن توفير الخدمات الصحية لمناطق الجميل ورقدالين والعسة

اجتمع وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “رمضان أبو جناح” اليوم الأحد 12 يونيو ، بأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل النوائل ، لبحث تحسين ودعم الخدمات الصحية بالمرافق الصحية بالجميل ورقدالين والعسة .

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة العديد من البنود ، دعم الخدمات الصحية ، التي يقدمها مستشفى الجميل ، وتوفير احتياجات مستشفى العسة ، وصرف مخصصات بند التطوير وتحسين المرافق الصحية ، ودعم خدمات الإسعاف والطواري بالمنطقة.

كما أصدر “أبو جناح” تعليماته إلى الإدارات المختصة بالوزارة بتوفير الاحتياجات الصحية بالمنطقة وتوفير سيارتي إسعاف لدعم خدمات الإسعاف والطواري بالمنطقة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية