انطلاق البرنامج التدريبي لخريجي الهندسة النفطية

أفتتحت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأحد 12 يونيو ، البرنامج التدريبي الذي يستهدف عدد من خريجي الهندسة النفطية في مجال عمليات الاستكشاف والإنتاج ، ومبادئ الاتفاقيات والعقود .

بحضور مندوب شركة توتال انرجي “باسكال برينيت” المدير التنفيذي لشركة توتال انرجي فرع ليبيا ، “بشير ابزيزي” نائب المدير العام لشركة توتال انرجي فرع ليبيا “رنا بادي” منسقة البرنامج، وحضر عن المؤسسة الوطنية للنفط “محمد ابولعج” مدير عام الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية، “عبدالمنعم بطيخ” مدير إدارة الاستكشاف، “نورالدين شقمان” مدير إدارة التطوير الاحتياطي، “الهام الأفندي” و كاسلام مكي” منسقات البرنامج عن الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بالمؤسسة .

وأوضح المدير التنفيذي لشركة توتال انرجي فرع ليبيا أن هذا البرنامج التدريبي يأتي ضمن مساهمة شركة توتال بناء القدرات وخلق كوادر بشرية متخصصة في مجال الصناعة النفطية والغاز ، والمشاركة في نقل المعرفة وتطوير الكفاءات ، وأن هذا البرنامج هو أنطلاق للعديد من البرامج التدريبية .

وأضاف مدير الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بالمؤسسة الوطنية لنفط أن هذه البرامج تأتي ضمن إهتمام المؤسسة بخريجي الجامعات الليبية ، ومنح الفرصة لتدريبهم وتاهيلهم ، ليصبحوا قادرين على الدخول لسوق العمل .

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