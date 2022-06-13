وزارة المالية تخطر المراقبين الماليين ومساعديهم ضرورة الالتزام بالتعليمات وعدم مخالفة القوانين والقرارات

أخطرت وزارة المالية المراقبين الماليين ومساعديهم بضرورة الالتزام بالتعليمات وعدم مخالفة القوانين والقرارات والعمل على الاختصاصات الممنوحة لهم بموجب القانون المالي لدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها ، التي تضمن الرقابة على تنفيذ الميزانية من حيث المصروفات والإيرادات ، والإشراف على الأقسام المالية المكلفين بها ، والسلامة من إتباع التشريعات المالية .

كما أكد وزارة المالية بضرورة الالتزام بإعداد التقرير الدورية المنصوص عليه وإحالته للإدارة المختصة بوزارة المالية ، وعدم الصرف من الحسابات إلا في الأغراض المخصصة لها ، وعدم التجاوز والتوسع في صرف السلف والعهد سواء المستدامة او المؤقتة ، والتأكد على الجهات المكلفين بيها عدم إبرام اي عقد او إتخاذ إجراء مالي يترتب عليه إرتباط مالي دون الحصول علي إقرار مكتوب من المراقبين أو مساعديهم .

وشددت الوزارة على ضرورة العمل على تفعيل جباية الإيرادات وعدم أستخدامها والتصرف بها ، والعمل على إحالة الإيرادات إلى حسابات الإيرادات العامة ، والتقيد التام بإستخدام الإيصالات الفرعية الخاصة بتحصل الإيرادات ، وإلغاء أذونات الصرف التي بم تصرف قيمتها حتي نهاية السنة المالية ، والتقيد بضرورة التقيد بإجراءات المحاسبة الصحيحة الواردة بلائحة الميزانية.

وأضافت الوزارة بضرورة العمل على مذكرة تسوية المصرف لحسابات الجهة أولًا باول مع تقدم حساب ختامي ، وترجيع بواقي الحسابات المصرفية نهاية كل سنة مالية الى الحسابات المناظرة له بوزارة المالية ، والتنبيه علي الجهات المكلفين بها مسك سجلات الأصول الثابتة ، والمنقولة وضرورة التقيد بالشروط والضوابط الواردة بلائحة العقود الإدارية .

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