سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 13 يونيو 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 13 يونيو 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 13 يونيو 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.0525 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 5.0525 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.0550 دينار

الدولار الامريكي – مصراتة 5.0500 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.10 دينار

اليورو – طرابلس = 5.335 ~5.340 دينار

اليورو – بنغازي = 5.340 ~5.345 دينار

الجنية الإسترليني 6.2500 دينار

الليرة التركية 0.33 دينار

الدينار التونسي 1.65 دينار

الجنية المصري 0.27 دينار

الدينار الأردني 6.85 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب221.5 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب258.41 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب295.33 دينار

ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب2067 دينار

كسر الفضة 2.8 دينار

بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”

دولار بشيك المصدق: – 5.27 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.27 “مصرف الوحدة” – 5.10 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.