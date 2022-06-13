ارتفاع جديد للدولار وتراجع اليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاثنين 13 يونيو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 13 يونيو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8248 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0593 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9167 دينار، والدولار الكندي 3.7647 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2798 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.286 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3136 دينار، والدينار التونسي 1.5673 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4841 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 13 يونيو 2022: