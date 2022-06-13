ليبيا تشارك في معرض didacta الدولي بألمانيا

اطلع فريق وزارة العمل والتأهيل خلال زيارته إلى ألمانيا على سير العمل بمعرض ديداكتا 2022.

وشارك في المعرض أكثر من 500 مؤسسة وشركة معنية بالتدريب على المستوى الدولي؛ إذ يعتبر هذا المعرض من أكبر المعارض الدولية المعنية بالتدريب والتكوين المهني؛ حيث تمت زيارة العديد من الاجنحة والشركات أبرزها مؤسسة FESTO والتي تعتبر من أبرز الشركات الألمانية المتخصصة بالتشغيل والتحكم بالآلات الصناعية.

كما تمت زيارة شركة LD DIDACTIC وأيضًا تمت زيارة شركة CHRISTIANI ومتخصصة في تقديم الاستشارات والتجهيزات التدريبية والتأهيلية والمعامل وخصوصًا المعامل الافتراضية التي تطمح وزارة العمل إلى توظفيها في التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة وتعزيز قدرات الباحثين عن عمل.

وخلال زيارة الوفد الليبي للمعرض؛ تم التنسيق مع العديد من المؤسسات والشركات؛ بهدف التعاون لتطوير البنية التحتية للعملية التدريبية في ليبيا.

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