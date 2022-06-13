اقتصاد

تراجع معدل التضخم العام في السودان إلى 192%

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تراجع معدل التضخم العام في السودان خلال مايو الماضي إلى 192% مقابل 220٪ في أبريل، بحسب ما نشره جهاز الإحصاء الحكومي الأحد.

وبحسب جهاز الإحصاء المركزي، جاء هذا الانخفاض على الرغم من أن أسعار السلع الضرورية، بالإضافة إلى اللحوم والسكر والبقوليات والخضراوات، ظلت مرتفعةً، للشهر الثاني على التوالي.

وتعمل السلطات السودانية على تنفيذ خطة بدأتها العام الحالي لرفع الدعم التدريجي عن الوقود، بسبب أزمة سياسية واقتصادية تعيشها الخرطوم منذ سنوات، نتج عنها غلاء الأسعار وعدم استقرار قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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