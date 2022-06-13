تراجع معدل التضخم العام في السودان إلى 192%

تراجع معدل التضخم العام في السودان خلال مايو الماضي إلى 192% مقابل 220٪ في أبريل، بحسب ما نشره جهاز الإحصاء الحكومي الأحد.

وبحسب جهاز الإحصاء المركزي، جاء هذا الانخفاض على الرغم من أن أسعار السلع الضرورية، بالإضافة إلى اللحوم والسكر والبقوليات والخضراوات، ظلت مرتفعةً، للشهر الثاني على التوالي.

وتعمل السلطات السودانية على تنفيذ خطة بدأتها العام الحالي لرفع الدعم التدريجي عن الوقود، بسبب أزمة سياسية واقتصادية تعيشها الخرطوم منذ سنوات، نتج عنها غلاء الأسعار وعدم استقرار قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.

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