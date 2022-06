فريق خبراء مجلس الأمن: انخفاض نسبة تهريب الوقود في ليبيا بشكل ملحوظ رغم ارتفاع سعره

قال فريق خبراء مجلس الأمن أمس الأحد في تقريره إنه على الرغم من ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المتكررة فإن تهريب الوقود عن طريق البحر لم يرتفع إلى المستويات السابقة.

وأضاف فريق الخبراء أن تهريب الوقود قد كان في أضيق نطاق باستخدام مراكب صغيرة لنقل سلع آخرى مشروعة او غير مشروعة، اتيحت الربح الكبير للمهربين، مبينا أن هناك مصادر سرية قد أفادت بارتفاع مفاجئ في تهريب الصادرات الغير شرعية، ولم يتضح ذلك لدى فريق الخبراء.

وكشف الفريق أن تهريب الوقود عبر الحدود ساهم في شح الوقود على المنطقة الجنوبية خاصة مما أدى إلى ارتفاع سعره، مشيراً إلى أن الجماعات المسلحة قد استفادت في جميع أنحاء البلاد من العائدات.

