ديوان المحاسبة يقوم باستقبال اتحاد طلبة جامعة طرابلس

قام ديوان المحاسبة طرابلس يوم الأمس الأحد 12- 6- 2022م باستقبال اتحاد طلبة جامعة طرابلس في زيارة ميدانية للديوان متبوعة بحوارية نظمت بالخصوص، وقد شمل البرنامج التعريف بديوان المحاسبة من خلال تقديم عروض مرئية ، تضمنت كل ما يتعلق بتاريخ الديوان وعمله وجهوده.

إلى جانب أنه شمل البرنامج التعريفي مداخلة لخبرات الديوان وكوادره الذين قدموا بدورهم نصائح عملية للطلبة الحاضرين وتوجيههم نحو الاهتمام بتخصصاتهم وتحصيلهم العلمي الرصين، ليكونوا في المستقبل القريب من أهم الكوادر التي تنهض بمؤسسات الدولة.

واختتم البرنامج بحوارية مفتوحة شارك فيها رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وأكد من خلالها على أهمية التواصل مع أصحاب المصلحة والعلاقة بعمل الديوان، لضمان أداء أفضل لديوان المحاسبة، مجيباً في الوقت ذاته على مجموعة من تساؤلات وملاحظات طلاب جامعة طرابلس بخصوص عمل الديوان والتحديات التي تواجهه خلال ممارسته لأعماله الرقابية.

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