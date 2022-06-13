صنع الله يطلع على آليات التحقق من الصرف بشركة الواحة

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مع رئيس لجنة متابعة شركة الواحة نضال خلف، وعضو اللجنة سميرة العزابي؛ سير العمل بشركة الواحة للنفط منذ بداية 2022.

كما بحث الحضور آليات التحقق من الصرف في الأوجه الصحيحة للإنفاق، وتعزيز مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة، الذي تتبعه المؤسسة في نطاق سير عمل شركة الواحة للنفط.

بدوره، شدد صنع الله، على ضرورة بذل المزيد من الجهد للحفاظ على المال العام، والوقوف على مواطن القصور ومعالجتها، وإنهاء أي تجاوزات إن وجدت، وضمان إعطاء فرص عادلة لكل شركات القطاع الخاص لتنفيذ أعمال شركة الواحة، وفقًا لما ورد في بيان المؤسسة.

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