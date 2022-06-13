النائب العام: 245 واقعة تعدي على خط الغاز الممتد على طول الساحل الغربي.. وهذه التفاصيل

وجه النائب العام للجهات الضبطية ، في وقت سابق بمباشرة إجراءات جمع الاستدلالات الرامية إلى رصد وحصر التعديات على المنشآت النفطية بما في ذلك توابع التعديات على خط نقل الغاز الطبيعي الممتد على طول الساحل الغربي ، وتحدد هوية مرتكبيها ،وإثبات الأضرار الناجمة عن التعديات .

حيث أسفرت هذه الإجراءات عن إثبات 245 واقعة على خط الغاز من النقطة المعروفة 551 الوشكة مصراتة تقاطع الكيلومتر “صفر” الخط المغذي لمنشاة مجمع الحديد والصلب ، ثم من الشمال الي نقطة صفر حتي الكيلو متر 18 لخط الغاز الفرعي ومنها إلى اتجاه الغرب من النقطة صفر حتي الحدود الإدارية لمدينة زليتن عند الكيلومتر 30 ،خط الغاز الرئيس مصراتة – زليتن ومن هذه النقطة صفر وصولاً إلى مدينة تاورغاء ، ثم الخط الرئيس من الكيلو متر 30 لخط غاز مصراتة – زليتن وصولاً إلى الكيلومتر 67 .

وبناء على تعليمات النائب العام بإزالة التعديات قام أعضاء جهاز حرس المنشآت النفطية ، والحرس البلدي ، وبالتعاون مع جهاز إنفاذ القانون ، وجهاز الشرطة الزراعية بإنجاز التعليمات وإمهال العقارات المشيدة على الأراضي المار بها خط الغاز لغرض الإخلاء .

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