بوالخطابية يجتمع مع إدارة ميناء طبرق البحري

طبرق 13 يونيو 2022 (وال) _ عقد (فرج بوالخطابية) رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، اجتماع مع إدارة ميناء طبرق البحري.

وحضر الاجتماع آمر قاعدة طبرق البحرية ووكيل ديوان البلدية، حيث تم مناقشة ما تم الإتفاق عليه سابقاً مع وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، بخصوص تدشين خط بحري مع تركيا وعدد من الدول الأخرى.

وأكدت إدارة ميناء طبرق البحري على أتم الإستعداد لتدشين هذه الرحلات البحرية من ميناء طبرق البحري.

كما تم مناقشة ما تحتاجه صالة المسافرين ووعدت بلدية طبرق بتقديم المساعدة. (وال _ طبرق) أ س

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