إيقاف تصدير النفط من حقل السرير من قبل معتصمين.. ومصدر نفطي يؤكد “لتبادل: المعتصمون ليس من آهالي المنطقة

أكد مصدر نفطي مسؤول اليوم الاثنين في تصريح خاص لقناة تبادل إيقاف العمل بحقل السرير النفطي، مبينا أن هناك عدد من المعتصمين بمرسى الحريقة النفطي يريدون إغلاق النفط بشكل كامل.

وأضاف المصدر النفطي أن المعتصمين ليس من آهالي المنطقة وليس أشخاص معروفين، مشيراً إلى أنهم قد منعو النواقل النفطية من دخول المرسى لشحن الوقود.

