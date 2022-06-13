عميد بلدية براك الشاطىء يبحث أسباب التأخير في تنفيذ خط الصرف الصحي في محلة زلواز مع الشركة المنفذة

براك الشاطىء 13 يونيو 2022 (وال)- بحث عميد بلدية براك الشاطىء مع المفوض العام لشركة فنقة للمقاولات، أسباب التأخير في تنفيذ خط الصرف الصحي في محلة زلواز.

وأوضح المفوض العام لشركة فنقة للمقاولات التي تم التعاقد معها على تنفيذ المشروع؛ أن الإجراءات محل التعاقد مع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق لم تستكمل بالشكل النهائى للبدء في العمل، رغم تأكيد الشركة على استعدادها للبدء الفعلي بالمشروع خلال اليومين القادمين، نظرًا للظروف الصعبة التي يُعاني منها سكان محلة زلواز.

من جانبه، أكد عميد البلدية أن البلدية على أتم الاستعداد لمساندة الشركة في جميع ما تتطلبه من إجراءات، لتنفيذ المشروع بالشكل العاجل، تقديرًا للمطالب الملحة والطارئة للمواطنين بمحلة زلواز، وبناء عليه ستقوم الشركة بوضع العلامات الاسترشادية بالموقع، لتنبيه سائقي المركبات والأفراد بوجود أعمال حفر بالطريق تمهيدًا للعمل. (وال) أ م/ ر ت

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