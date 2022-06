“تقرير فريق الخبراء”: تهريب السلاح لايزال مستمر على الحدود الليبية

كشف تقرير فريق الخبراء مجلس الأمن اليوم الاثنين أن تهريب الأسلحة لايزال مستمر على نطاق ضيق وعلى نطاق يصعب تحديده او السيطرة عليه.

فيما أفاد التقرير أنه من النادر ضبط أي مهرب على الحدود، مشيراً إلى أن خلال الفترة من مارس 202‪1وحتى أبريل 202‪2 تم ضبط أربع حالات، منهم 80 قطعة سلاح، و37 قطعة، ودخيرة واحدة، ودخيرة وأسلحة صغيرة على الحدود الجزائرية.

