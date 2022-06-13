بلدية الكفرة تبحث انقطاعات الكهرباء المستمرة في البلدية

الكفرة 13 يونيو 2022 (وال) _ زار وكيل ديوان بلدية الكفرة (سعد عبدالرسول) شركة مكتب هاتف ليبيا بالكفرة، حيث التقى بمدير المكتب (علي ربيع) والعاملين بالمكتب .

هذا وتم خلال الاجتماع مناقشة أسباب الانقطاعات، كما تم الاتصال بمدير عام الشركة (مسعود الأوجلي)، حيث أفاد المسؤولين في الشركة بأنه تم تحديد سبب انقطاع الاتصالات، وتمت معالجتها اليوم بشكل مؤقت، فيما ستتم معالجة جذرية في غضون الأيام القادمة .

كما اطلاع الوكيل خلال زيارته، على مشروع منظومة جديدة وحديثة سيتم تركيبها قريباً، ستضمن استمرار الخدمات في حال توقف المنظومة الحالية .

يشار إلى أن المجلس البلدي أولى قطاع الاتصالات اهتماماً كبيراً منذ العام 2018م، خلال فترة تشغيل محطة الألياف البصرية في مفترق تازربو . (وال _ الكفرة) أ س

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