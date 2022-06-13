خاص.. بالوثائق: تغييرات جديدة بليبيانا .. ومصادر: بهذه الطريقة أحكم “بن عياد” السيطرة على كامل الشركة

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرارات مجلس إدارة شركة ليبيانا الجديد القاضي بإعادة تشكيل لجنة مشتريات وتشكيل لجنة العطاءات .

وقالت مصادر بالإتصالات لصدى الاقتصادية أن مجلس إدارة شركة ليبيانا الجديد برئاسة البوراري يوسف البوراري يقوم بتغيير لجان الشركة فيما يخص التعاقدات المحلية والخارجية وذلك بتغيير لجان المشتريات والعطاءات بشركة ليبيانا .

وبحسب المصادر فتقوم لجان المشتريات بإجراء ممارسة مع الشركات المتقدمة لعرض خدماتها علي الشركة لما هو دون 2,000,000 دينار .

وتقوم لجنة العطاءات بإجراء المناقصات العامة والمحدودة مع الشركات لما يفوق 2,000,000 دينار .

وبحسب المصدر: وبهذا أحكم محمد بن عياد سيطرته على كامل أركان شركة ليبيانا والذي تم فصله منها عام 2018 بعد قرار مجلس التأديب بالشركة وحدث ذلك بعد إن قام بتعيين المجلس الجديد برئاسة البوراري شريك “بن عياد” بتغيير كافة إدارات الشركة ممن مشهود لهم بالكفاءة خلال أسبوع من إستلامه.

وبحسب المصدر فإن أحد أعضاء لجنة المشتريات لا يجيد الكتابة حتى، وكذلك هو عضواً بلجنة السيولة الملغية من قبل المجلس السابق والمعدلة من قبل مجلس إدارة ليبيانا وهو “عبد المجيد البكوش”.

ووفق المصادر فإن حازم العوفي وهو نائب مدير إدارة الأمن ليس لديه مؤهل للعمل باللجنة، مضيفاً أن كل السرقات ستتم بطريقه منظمة بعد سيطرة على هذه اللجان والتحكم فيها كما يجدر الذكر أنه قد تم تعطيل العمل بااللائحة الإدارية والمالية للشركة ..

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