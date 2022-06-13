انخفاض النفط لنحو دولارين للبرميل

أخبار ليبيا 24

انخفض النفط بنحو دولارين للبرميل، اليوم الإثنين، حيث أدى تفجر حالات كوفيد 19 في بكين إلى تقويض الآمال في انتعاش الطلب الصين، في حين أضافت المخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم المتفشي مزيدًا من الضغط.

وأعلنت منطقة تشاويانغ الأكثر اكتظاظًا بالسكان في بكين عن ثلاث جولات من الاختبارات الجماعية. لقمع تفشي كوفيد19 “الشرس” الذي ظهر الأسبوع الماضي. وستجرى الاختبارات الجماعية حتى يوم الأربعاء.

ونزل خام برنت 1.86 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 120.15 دولار مساء اليوم. بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.15 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 118.52 دولار، بحسب رويترز.

وقال تاماس فارجا من شركة بي في ام للسمسرة النفطية إن “تراجع السعر الحالي تفاقم بسبب تحذيرات من انتشار” شرس “لفيروس كوفيد في بكين من قبل المسؤولين، مما يلقي بظلال من الشك على التعافي الفوري للطلب”.

وارتفع النفط في عام 2022 حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم مخاوف الإمداد. ومع تعافي الطلب على النفط من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد 19 بلغ خام برنت 139 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ 2008.

ولا يزال العرض شحيحًا، مع عدم قدرة أوبك وحلفائها على الوفاء بكامل زيادات الإنتاج التي تعهدت بها. بسبب نقص القدرة لدى العديد من المنتجين، والعقوبات المفروضة على روسيا، والإنتاج في ليبيا بمقدار النصف تقريبًا بسبب الاضطرابات.