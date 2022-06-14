قفزة للدولار وهبوط اليورو والاسترليني..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الثلاثاء 14 يونيو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8325 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0446 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8888 دينار، والدولار الكندي 3.7548 دينار ليبي، والليرة التركية 0.28 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.288 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3157 دينار، والدينار التونسي 1.5517 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4826 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022: