وال| وصول عدد من السفن التجارية إلى ميناء بنغازي البحري

بنغازي 14 يونيو 2022 (وال) _ أفاد رئيس مكتب المناولة بالشركة الليبية للموانئ (شعبان الدلح)، بوصول السفينة (الدرا) للوكيل الملاحي (الرواد) وهي قادمة من ميناء بورسعيد وتحمل على متنها 414 حاوية.

وأكمل: رست السفينة على رصيف ميناء بنغازي الساعة 5 مساء، واستغرق العمل على تفريغها 36 ساعة متواصلة، وقد باشر عمال الشركة لتفريغها فور وصول الإذن من إدارة الجمارك، واستغرق إنهاء الإجراءات الجمركية للسفينة حوالي ساعة ونصف.

وأوضح الدلح _ لوكالة الأنباء الليبية _ أن عدد العاملين على تفريغ السفينة بلغ 45 عامل مابين العاملين على الآليات والأوناج الأرضية، والأفراد والعد والحصر والتخزين، حيث يتم نقل الحاويات إلى ساحة التخزين عن طريق شاحنات الشركة الليبية للموانئ .

وفي سياق متصل، أوضح رئيس مكتب الخدمات البحرية (سمير فرج النبال) (لوال): أن حركة السفن بميناء بنغازي البحري خلال الأيام القليلة الماضية وهي كالآتي:

السفينة (فيغا اسكوربيان) القادمة من اليونان وعلى متنها 70 حاوية .

السفينة (كارين جار) القادمة من تركيا وتحمل 50 حاوية.

السفينة (سينغ القادمة) من تركيا وعلى متنها 69 حاوية.

السفينة (كوت شيب إيس) القادمة من مالطا وعليها 289 حاوية.

السفينة (M C ايزورت F) القادمة من إيطاليا وتحمل 205 حاوية.

الناقلة (نورفي كان) القادمة من إيطاليا وعلى متنها 29988 طن من وقود البنزين. (وال _ بنغازي) ه أ

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