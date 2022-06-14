اجتماع وزاري لبحث تفعيل المشروعات الزراعية الاستراتيجية في البلاد

عُقِد صباح الأمس الاثنين الموافق 13 يونيو 2022 اجتماعٌ للجنة المشكلة بموجب قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن تفعيل المشروعات الزراعية والاستراتيجية في البلاد.

وضم الاجتماع وكيل شؤون الديوان والاستطلاع الزراعي لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية ” محمد بشير التركي “

ووكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات “عمر الكني”، ومدير إدارة الأوروبية لوزارة الخارجية “فائق عبود”؛ بالإضافة إلى مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي “ياسين محمد الأبيض” وكذلك مدير عام الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف “جمال الجويلي “، وعدد من الخبراء والمختصين في مجال الزراعة والثروة الحيوانية.

وقد تناول الاجتماع طرح للمواضيع الاستراتيجية التي من شأنها تسهيل عمل الوزارة وتذليل الصعوبات التي

تعترض عملها وتحول بينها وبين توفير حاجات المواطن، والنهوض بالمشروعات الزراعية المتوقفة وبالذات المعنية بزراعة الحبوب بالمنطقة الجنوبية.

ودعم قطاع المطاحن والأعلاف عبر وضع خطة إنتاجية لشركة تقوم على أساس مخرجات هذه المشاريع، إلى جانب الكثير من الأمور الأخرى التي تهم الزراعة والمزارعين بما يحقق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني بفتح فرص عمل للشباب.

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