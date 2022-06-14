العمل والتأهيل تشارك في ورشة لتقييم مشروع تعزيز فرص التوظيف في ليبيا

شارك وكيل وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “حسام المزوغي” يوم الأمس الاثنين 13 يونيو 2022 في فعاليات ورشة العمل الخاصة بتقييم مشروع الشراكة بين وزارة العمل والتأهيل والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ”، وذلك بحضور عدد من مديري الإدارات والمكاتب والمراكز التدريبية بالوزارة.

وقد تم خلال الورشة استعراض ماقامت به المؤسسة من تدريب وتأهيل لعدد من كوادر الوزارة، بالإضافة إلى الدعم الذي قُدّم إلى عددٍ من الجهات التابعة لها، والاطّلاع على الإيجابيات والسلبيات للمشروع ومسارات تنفيذ الخطة خلال الأربع السنوات الماضية.

وأكّد “المزوغي” في كلمةٍ له على أهمية التعاون الدولي وأيضاً تحديد الاحتياجات في المشاريع المقبلة بما يتناسب مع مبادرات وبرامج الوزارة.

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