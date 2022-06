انخفاض إنتاج ليبيا من النفط إلى 100 ألف برميل يوميا وتحذيرات من التصعيد

قال وزير النفط والغاز “محمد عون” إن الإنتاج اليومي – الذي بلغ متوسطه 1.2 مليون برميل العام الماضي – انخفض بنحو 1.1 مليون برميل، وهذا يشير إلى أن ليبيا تضخ فقط حوالي 100 ألف برميل يوميا.

وأضاف “عون” في تصريحات لوكالة بلومبرغ الأمريكية أن كل أنشطة النفط والغاز تقريبا في المنطقة الشرقية متوقفة، وأشار إلى أن حقل “الوفاء” الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 40 ألف برميل في الجنوب الغربي هو الوحيد الذي يواصل الإنتاج.

وأشارت بلومبرغ إلى أن التراجع الأخير يأتي بعد أن أجبر محتجون العمال على إغلاق موانئ النفط الرئيسية، وأضافت أن ليبيا صدرت ما يقرب من 380 ألف برميل يوميا من الخام من السدرة ورأس لانوف في مايو، وفقا لبيانات تتبع الناقلات.

وقال كبير الاقتصاديين السياسيين في أكسفورد إيكونوميكس أفريكا “فرانسوا كونرادي”، إن خطر نشوب صراع أوسع نطاقا لا يزال مرتفعا، وأضاف أنه حتى لو لم يكن هناك تصعيد في الصراع، فإن صناعة النفط ستظل فريسة لتدخل رجال أقوياء وفق تعبيره.

وأوضحت وكالة بلومبرغ أن انخفاض العرض سيؤدي إلى زيادة إحكام السوق العالمية التي شهدت ارتفاع أسعار الخام أكثر من 50% هذا العام، وقالت إن ذلك أدى إلى قيام التجار بدفع علاوة أعلى لخام بحر الشمال وهو مماثل في الجودة للنفط الليبي.

المصدر: وكالة بلومبرغ

