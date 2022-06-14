الدبيبة يشارك في حدث إطلاق منظومة الإمداد الطبي الجديدة

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” صباح اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 في حدث إطلاق المنظومة الالكترونية الخاصة بمراقبة مخزون الأدوية وتحديد الاحتياج.

والتي قال منفذّوها بأنّها تهتم بمتابعة توريد وتخزين وتوزيع الأدوية التخصصية والمعدات والمستلزمات لكافة الفروع، ومتابعة الإجراءات المتخذة حيالها؛ وتبادل البيانات والإحصائيات المطلوبة من قبل الجهات المختصة داخل وخارج الوزارة.

وذلك للوصول لأفضل السبل لضمان وصول هذه الأدوية إلى مستحقيها الفعليين؛ ويوفر هذا النظام المعلوماتي بشكل مباشر وبصورة مبسّطة وشفافة على شكل تقارير وإحصائيات تساعد صانعي القرار لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في كافة أنحاء البلاد.

كذلك يوفر إدارة شاملة لنظام الصيدلة فيما يخص توريد وتخزين وتوزيع وصرف المستلزمات الطبية لجميع المرافق الصحية في ليبيا.

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