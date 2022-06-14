منظمة التجارة العالمية تسعى لحلحلة أزمة الأمن الغذائي

تسعى منظمة التجارة العالمية إلى إبرام اتفاقيتين حول الأمن الغذائي؛ للتخفيف من ضغوط الإمدادات والارتفاع الحاد في الأسعار الذي تفاقم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، في ظل امتناع الهند ومصر وسريلانكا، عن تقديم الدعم لهذه الاتفاقية.

وتهدف المنظمة التي تضم 164 عضواً للتوصل إلى اتفاقيتين خلال اجتماع لوزراء التجارة هذا الأسبوع في جنيف، ستتضمن الأولى الإعلان عن إبقاء الأسواق مفتوحة، وعدم تقييد الصادرات، وتتضمن الأخرى عدم تقييد الصادرات إلى برنامج الأغذية العالمي، الذي يسعى إلى مكافحة الجوع في الأماكن المتضررة من النزاعات والكوارث وتغير المناخ، وفقًا لرويترز.

من جهته، دعا الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى عدم فرض قيود على صادرات المواد الغذائية الأساسية المتجهة إلى الدول المعرّضة للخطر والفقر.

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