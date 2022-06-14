حكومة الوحدة تطلع على الصعوبات التي تواجه المسافرين والعاملين بمعبر رأس أجدير

زوارة 14 يونيو 2022 (وال) _ اطلع وفد وزاري من حكومة الوحدة الوطنية، وعدد من مدراء الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية، على الصعوبات التي تواجه المسافرين والعاملين بمعبر رأس أجدير.

هذا وزار صباح اليوم الثلاثاء مدينة زوارة، للمشاركة في اجتماع مرتقب بدولة تونس، حيث استقبلهم عند وصولهم مطار زوارة الدولي كًلا من (عميد وأعضاء المجلس البلدي، ورئيس وأعضاء مجلس الحكماء والأعيان، وعدد من الشخصيات العامة بالمدينة).

كما أتجه أعضاء الوفد إلى مقر الديوانة التونسية لمعبر رأس أجدير، لعقد اجتماع موسع مع الجانب التونسي، و الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه المسافرين والعاملين بمعبر رأس أجدير الحدودي من الجهتين، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة، بشأن التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين فيما يخص الملف الأمني والجوازات والجمارك. (وال _ زوارة) أ س

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