عقد بديوان المحاسبة اليوم الاثنين اجتماع موسع ضم رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ورئيس هيئة الرقابة الإدارية “سليمان الشنطي” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ووزيري المالية والتخطيط المكلف وعدد من الإدارات الفنية المختصة بالمؤسسات المشاركة في الاجتماع.

حيث خصص الاجتماع لمتابعة نتائج الاجتماع الذي عقد في مصرف ليبيا المركزي في وقت سابق إلى جانب عدد من الملفات الاقتصادية والمالية التي تحتاج إلى مناقشات موسعة من كافة الأطراف ذات الصلة.

فيما أكد الحاضرون خلال هذا الاجتماع على ضرورة زيادة الإفصاح وإظهار كافة الإجراءات المالية والفنية والتي توضح كافة المصروفات الحكومية التي يتم متابعتها حاليا وإدارياً عن طريق الأجهزة الرقابية واتخاذ إجراتهم اللازمة بشأنها والاستمرار في عقد الاجتماعات الدورية لمتابعة ما تم الاتفاق عليه.

The post متابعة إجراءات الإفصاح والشفافية للمصروفات الحكومية.. على طاولة حوار “الدبيبة وشكشك والكبير” appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا