“ديوان المحاسبة” يعقد اجتماع موسع لمتابعة إجراءات الإفصاح والشفافية للمصروفات الحكومية

قام رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة يوم أمس الإثنين بعقد اجتماع موسع بمقر ديوان المحاسبة الليبي ، حيث ضم الاجتماع كل من رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ووزيري المالية والتخطيط المكلف وعدد من الإدارات الفنية المختصة بالمؤسسات .

تم خلاله متابعة نتائج الاجتماع الذي عقد في مصرف ليبيا المركزي في وقت سابق إلى جانب عدد من الملفات الاقتصادية والمالية التي تحتاج إلى مناقشات موسعة من كافة الأطراف ذات الصلة .

وأكد الحاضرون خلال هذا الاجتماع على ضرورة زيادة الإفصاح وإظهار كافة الإجراءات المالية والفنية والتي توضح كافة المصروفات الحكومية التي يتم متابعتها حاليًا وإدارياً عن طريق الأجهزة الرقابية واتخاذ إجراءاتهم اللازمة بشأنها والاستمرار في عقد الاجتماعات الدورية لمتابعة ما تم الإتفاق عليه .

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