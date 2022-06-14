شركة البريقة ترسل 2520 أسطوانة غاز طهي إلى طبرق

أرسلت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز إلى إدارة عمليات منطقة طبرق بقسم المبيعات، 2520 أسطوانة غاز، عبر 9 نقاط بيع على مستوى المدينة.

وتواصل شركة البريقة إرسال شحنات غاز الطهي لعدد من المدن الليبية، بهدف تعزيز السوق المحلية، وسد حاجة المواطنين من غاز الطهي والوقود، حيث تسلمت إدارة عمليات منطقة طبرق، عدد 6,440 أسطوانة غاز طهي، قادمة من شركة البريقة لتسويق النفط والغاز.

وبحسب بيانات شركة البريقة، سيتم توزيع الكمية على 22 موزعًا على مستوى المدينة، بواقع 560 أسطوانة لمركز الغاز رقم واحد بمنطقة طبرق الحي الصناعي، و280 أسطوانة على 21 موزعًا مختلفًا.

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