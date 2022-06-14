بحضور رئيس الحكومة .. أبوجناح يعلن إطلاق أول نظام إلكتروني لإدارة المخزون الدوائي للدولة الليبية

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء-وزير الصحة المكلف “رمضان أبوجناح” اليوم الثلاثاء إطلاق أول نظام إلكتروني لإدارة المخزون الدوائي للدولة الليبية بين وزارة الصحة والجهات التابعة لها.

بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات “عبد الباسط الباعور”، ومدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة السيد “خالد مهرج”، ورئيس جهاز الإمداد الطبي “الطاهر بالخير”، وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها.

وفي ذات السياق أوضح “أبو جناح” أن النظام الإلكتروني لإدارة المخزون الدوائي سيسهم بشكل فعال في ضبط توريد وتوزيع وتخزين الإمدادات الطبية، فضلًا عن توفيره لآلية متكاملة لتنفيذ العطاء العام للدولة بشكل إلكتروني.

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