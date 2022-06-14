اجتماع تقابلي لتعزيز التعاون بين ليبيا وتونس بمدينة راس اجدير الحدودية

انطلق صباح اليوم الثلاثاء بمنفذ رأس اجدير اجتماع لتعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا وتونس، والذي ضمّ وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد مازن” ووزير المواصلات “محمد الشهوبي”، ووزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي” ومسؤولين من الجانب التونسي، وذلك لمعالجة كافة المختنقات الحدودية بمنفذ رأس اجدير، بالإضافة إلى عدد من المواضيع المشتركة التي تهم البلدين.
وحضر الإجتماع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس مصلحة الجمارك، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ، ورئيس جهاز الإسعاف والطوارئ ورئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ورئيس مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية، ومندوب عن وزارة الخارجية.
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