اجتماع تقابلي لتعزيز التعاون بين ليبيا وتونس بمدينة راس اجدير الحدودية

انطلق صباح اليوم الثلاثاء بمنفذ رأس اجدير اجتماع لتعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا ‏وتونس، والذي ضمّ وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد مازن” ووزير المواصلات “محمد الشهوبي”، ووزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي”‏ ومسؤولين من الجانب التونسي، وذلك لمعالجة كافة المختنقات الحدودية بمنفذ رأس ‏اجدير، بالإضافة إلى عدد من المواضيع المشتركة التي تهم البلدين. ‏

وحضر الإجتماع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ورئيس جهاز ‏الأمن الداخلي، ورئيس مصلحة الجمارك، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ، ورئيس جهاز الإسعاف والطوارئ ورئيس ‏جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ورئيس مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية، ‏ومندوب عن وزارة الخارجية. ‏

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