نائب الرئاسي عبد الله اللافي يبحث الإشكاليات التي تواجه قطاع الاقتصاد مع وزيرها

طرابلس 14 يونيو 2022 (وال)- بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي اليوم الثلاثاء بطرابلس، مع وزير الاقتصاد محمد الحويج، أعمال الوزارة والجهات التابعة لها، والاطلاع على الإشكاليات التي تواجه القطاع.

وأطلع وزير الاقتصاد السيد النائب، على آلية عمل الوزارة ومختلف مكوناتها، والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية من أجل ضبط الأسعار، وتوفير السلع وحماية المواطنين من المضاربة، كما قدم الوزير توضيحاً حول ملف تنمية المشاريع الاقتصادية بمختلف مدن ومناطق البلاد.

وأكد النائب بالمجلس الرئاسي خلال اللقاء، على أهمية تعزيز الجهود المبذولة لتحسين الوضع الاقتصادي، مطالبًا بالإسراع في وضع استراتيجية تُساهم في النهوض بهذا القطاع المهم، والعمل على تسخير كامل الإمكانيات، لخدمة المواطن وتوفير احتياجاته بأسعار مناسبة، وتخفيف أعباء الحياة اليومية عنه. (وال) ح س/ ر ت

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