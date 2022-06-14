وزير الإسكان والتعمير يبحث احتياجات بلدية الغريفة

اجتمع وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية ” أبوبكر الغاوي ” اليوم الثلاثاء، مع حكماء وأعيان بلدية الغريفة ، وبحضور وكيل الوزارة لشؤون الإعمار “عبد المنعم الزروق” ، وعضو المجلس الأعلى للدولة “الدرعي محمد الخير ” .

تناول الاجتماع مناقشة العديد من احتياجات منطقة الغريفة والقعيرات ، والمشاكل المنفذة والمتوقفة والتي تخص القطاع ضمن حدود البلدية ، والمتضمنة إنشاء حدائق ومنتزهات وخزانات مياه أرضية وعلوية وتوفير تجهيزات لمختبر المياه وتوسعة شبكة المياه والصرف الصحي لتشمل الأحياء الجديدة ، وصيانة واستكمال محطة المعالجة وتخصيص بعض الوحدات السكنية للمصلحة العامة بصفة مؤقتة إن أمكن .

إلى جانب طلبات الموافقة على تخصيص قطع أراضي جديدة بعد تقديم مقترح مخططات جديدة للاعتماد ، والموافقة على تخصيص قطعة أرض لإنشاء مجمع إداري واستكمال خط الصرف الصحي لمنطقة القعيرات .

وفي ختام الاجتماع وجه “الغاوي” بضرورة تكليف مكتب جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالبلدية لاختيار المواقع والتنسيق مع البلدية لاعداد المقايسات اللازمة ، وتقديم تقرير مفصل للوزارة يشمل الإجراءات التي تم اتخاذها بالخصوص .

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