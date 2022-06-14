ليبيا الخامسة عربيًا من حيث احتياطي الذهب

حلت ليبيا في المرتبة الخامسة عربيًا من حيث احتياطي الذهب، حيث شكّل الذهب الليبي 20,3 % من احتياطي الذهب العربي.

وبحسب المجلس العالمي للذهب، فقد جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى عربيًا برصيد 323,1 طن من الذهب، تلتها لبنان 286,6 طن، ثم الجزائر 173,6 طن، ثم مصر 125 طنًا، وحلت ليبيا خامسةً بمقدار 116,6 طنًا.

عالميًا؛ حلت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى بحوالي 8,13 ألف طن، ثم ألمانيا 3,36 ألف طن، و جاء صندوق النقد الدولي في المرتبة الثالثة بـ2,81 ألف طن، وحلت إيطاليا رابعة بـ2,45 ألف طن.

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