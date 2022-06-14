مراسل “وال”: إطلاق حملات تفتيشية على صالونات الحلاقة في بنغازي

بنغازي 14 يونيو 2022 (وال)- أطلقت دوريات مركز الحرس البلدي بنغازي المركز اليوم الثلاثاء، حملات تفتيشية على صالونات الحلاقة ؛للتأكد من إلتزامها بقواعد السلامة والصحة العامة، وتوعية أصحاب المهن والمتعاملين بإتباع الطرق الصحية لتجنب نقل الأمراض المعدية، وذلك استعدادًا لإستقبال عيد الأضحى المبارك.

ويشمل برنامج الحملة؛ تكثيف الزيارات الميدانية والتأكد من الإلتزام بالمعايير الصحية وتعقيم الأدوات، وضبط المخالفين وقفل كافة الصلونات غير المطابقة لكافة الشروط القانونية والصحية آمنة، أساسها ضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وأكد آمر الدوريات بالمركز النقيب وليد الشيخي – في تصريح لمراسل “وال” – أن كافة عناصر المكلفه للتفتيش؛ ستُتابع الصالونات بشكل يومي، للتأكد من أنها تعمل وفق الاشتراطات الصحية والفنية المعمول بها، كما تم تكثيف الحملات قبل العيد لما تشهده هذه الفترة من ازدحام في الصالونات الحلاقة.

من جانبه، أكد رئيس وحدة الإعلام ملازم محمد العبيدي – لمراسل “وال” – أن حملات التفتيش التي تنظمها كافة المراكز؛ تهدف إلى الإرتقاء بالوضع الصحي لصلونات الحلاقة، وضبط الأسعار وتعزيز الوعي الصحي، والتعريف بمخاطر استخدام أدوات حلاقة غير نظيفة ودورها في انتقال الأمراض، وضبط المخالفين ومتجاوزين لكافة الإجراءات القانونية والصحية.

وقال العبيدي إنه سيتم تنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على صالونات الحلاقة خلال الفترة التي تسبق العيد وطيلة أيام العيد، إذ تم تخصيص ورديات صباحية ومسائية؛ بهدف التأكد من استيفاء وتطبيق جميع الاشتراطات الصحية من قبل الصالونات الحلاقة.

وأشار العبيدي إلى اتخاذ أقصى العقوبات القانونية الرادعة لكافة المخالفين، قد تصل فيها إلى الإحالة للنيابة العامة. (وال) ف و/ ر ت

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