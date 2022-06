مجلس النواب يناقش مشروع الميزانية.. ويعلق جلسته دون التصويت عليها

عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس النواب ” عقيلة صالح ” وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب “فوزي النويري “، وذلك لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 المُعدل الذي تم إحالته من الحكومة اليوم.

كما منح أعضاء مجلس النواب المراجعة النهائية لمشروع القانون وتقديم أي ملاحظة حول مشروع القانون وتقديمها مساء اليوم للجنة التشريعية ولجنة المالية للتصويت غداً على إقرار الميزانية العامة للدولة للعام 2022.

