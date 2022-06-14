“صنع الله ” يبحث سبل التعاون المشترك مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الثلاثاء 14 يونيو ، اجتماعاً بمدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي “محمود الفطيسي” وبحضور عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “العماري محمد العماري” , ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بالمؤسسة “خلف الله إبراهيم” ومدير إدارة التخطيط “جمال كرواط ومدير مكتب المدير العام لمجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي “أسامة امسلم” .

وتم خلال هذا الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك بين المؤسسة والمجلس ، كما استعرض “الفطيسي” أهداف وتطلعات المجلس والإستراتيجية العامة بهدف الإصلاح الاقتصادي والبرامج المستقبلية ، وأبدى “الفطيسي” رغبة المجلس في التعاون مع المؤسسة الوطنية لنفط في تنظيم ورش عمل حول تطوير قطاع النفط.

وأبدى “صنع الله ” استعداد المؤسسة الوطنية لنفط المطلق لتعاون مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في كل الإعمال التي تعود بالمصلحة العامة للبلد وتطوير قطاع النفط الذي هو ركيزة الاقتصاد الوطني

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