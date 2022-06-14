اقتصاد

مصدر لـ218: ميناء السدرة يستقبل ناقلة تمهيدا لشحن مليون برميل نفط

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مصدر مطلع يعمل في ميناء السدرة في تصريح خاص لــ218، إن الناقلة “فيجين” دخلت الاثنين إلى منطقة الرسو رغم إعلان محتجين وقف عمليات التشغيل.

وأضاف المصدر في حديثه لــ218 أن الناقلة تستعد لشحن مليون برميل نفط، إلا أنها ما تزال بانتظار الموافقة من شركة الواحة التي تدير أكبر ميناء نفطي في البلاد.

وأعلن محتجون، الأسبوع الماضي وقف عمليات التشغيل في السدرة، مطالبين بإدارة افضل لعائدات النفط من قبل رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة وإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله من منصبه.

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قناة 218 الليبية

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