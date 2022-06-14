“العابد” يشدد على أهمية تفعيل إتفاقيات التشغيل مع الشركات الأجنبية

اجتمع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” اليوم الثلاثاء، مع إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية ومدير صندوق تنمية الموارد البشرية ومكتب التعاون الدولي ومكتب الشؤون القانونية، وعدد من الموظفين المختصين.

تناول الاجتماع مناقشة آليات تنظيم سوق العمل خصوصاً بعد تفعيل منصة وافد الإلكترونية لتسجيل العمالة الأجنبية وإقامة حملات تفتيش في القطاعات المختلفة .

وفي ختام الاجتماع شدد “العابد” على أهمية تفعيل إتفاقيات التشغيل مع الشركات الأجنبية لضمان تشغيل الباحثين عن العمل والخريجين وفق اللوائح والضوابط المعمول بها وفق المعايير الوطنية.

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